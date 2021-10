Przegląd prasy 18.10.2021 Łódź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Do tragicznego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Cekanów pod Tomaszowem Mazowieckim doszło w poniedziałek, 18 października, przed południem. Zginął ok. 31-letni mężczyzna, kierowca dostawczego volkswagena.

Do tragicznych wypadków drogowych dochodzi wszędzie -od autostrad po drogi osiedlowe, polne a nawet parkingi. Są jednak na mapie drogowej Polski miejsca, które cieszą się szczególnie złą sławą - gdzie dochodzi do wielu wypadków, lub mają one szczególnie dramatyczne następstwa. Zawodowi kierowcy i ci, którzy często podróżują po kraju mają w głowach własne listy takich groźnych miejsc. W naszym - podkreślmy - subiektywnych przeglądzie wyróżniliśmy 10 z nich. Szczegóły w galerii.