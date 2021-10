Przegląd prasy 17.10.2021 Łódź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Mamy to! ŁKS Łódź pokonał w niedzielę na swoim stadionie Arkę Gdynia 1:0 (1:0). Po ostatnim gwizdku sędziego kibice oszaleli z radości.

Długoterminowa prognoza pogody na 1 listopada. Jaka pogoda na 1 listopada? Wszystkich Świętych oraz Zaduszki to dni, w których większą część dnia spędzamy na powietrzu. Odwiedzamy wtedy groby naszych bliskich, którzy odeszli. Ważne jest wtedy, by ubrać się stosownie do pogody. Czy potrzebne będą nam szaliki i ciepłe kurtki? Sprawdź prognozę pogody na 1 listopada i cały długi weekend.