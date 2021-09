Przegląd prasy 17.09.2021 Łódź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Prasówka Łódź 17.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Łódź po raz kolejny staje centrum mody i miastem piękna. A to za sprawą polskiej edycji najstarszego konkursu dla modelek i modeli THE LOOK OF THE YEAR 2021. Prezentujemy 20 uczestników wielkiej gali finałowej, która odbędzie się 17 września w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.