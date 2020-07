Przegląd prasy 17.07.2020 Łódź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łodzi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do pobicia doszło w pustostanie kamienicy przy ul. Krośnieńskiej w Łodzi

Zakończył się remont gabinetów na parterze w poradni przy ul. Odrzańskiej 29 należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Górna. Remontowane były gabinety,z których będą korzystali dorośli pacjenci podstawowej opieki zdrowotnej. Prace budowlane kosztowały ok. 340 tys. zł.

Jakie narody darzymy sympatią, a które lubimy najmniej? Z analizy CBOS wynika, że Polacy z reguły najbardziej lubią te narody, które stanowią dla nas pozytywny punkt odniesienia. Co nastraja optymistycznie - częściej deklarujemy do innych sympatię niż antypatię. Materiał opracowany na podstawie komunikatu z badań CBOS „Stosunek do innych narodów” z marca 2020.

Andrzej Duda w wyborach prezydenckich w II turze w województwie łódzkim odniósł podwójny sukces. Po pierwsze, w Łódzkiem padł na urzędującego prezydenta większy procent głosów, niż w skali kraju, po drugie w konfrontacji z Rafałem Trzaskowskim Andrzej Duda osiągnął tu lepszy wynik niż pięć lat temu w pojedynku z Bronisławem Komorowskim. Łódzkie jest dziś bardziej na prawo niż pięć lat temu.