Przegląd prasy 16.09.2021 Łódź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich Uniejów zaprasza w piątek 17 września mieszkańców województwa łódzkiego do kompleksu „Termy Uniejów”. Na chętnych czeka zniżka.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łodzi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Seniorzy z Łodzi mogą już zapisywać się na bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Pierwsze zapisy uruchamia w czwartek (16 września) Miejskie Centrum Medyczne Łódź Górna.

W ostatnich tygodniach do łódzkiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Marmurowej w Łodzi trafiło trzynaście psów, których opiekunowie zmarli. Psy zostały zabrane z ukochanych domów przez Animal Patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze są wzywani przez pogotowie lub sąsiadów, gdy człowiek w ciężkim stanie trafia do szpitala. Jeśli jego stan się nie poprawia lub osoba umiera to psy zostają w schronisku. Zwykle nikt z rodziny po psy się nie zgłasza.