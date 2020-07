Przegląd prasy 16.07.2020 Łódź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Prezydent Andrzej Duda padł ofiarą żartu znanych rosyjskich youtuberów. Żartownisie zadzwonili do polskiego prezydenta i podszyli się pod sekretarza generalnego ONZ António Guterresa. Jakim cudem udało im się dodzwonić, tego na razie nie wiadomo. Wiadomo za to, że z Andrzejem Dudą rozmawiali dzień po wyborach aż przez 11 minut. Autentyczność nagrania została potwierdzona. Prank doczekał się niezliczonych memów, tu prezentujemy najlepsze z nich.

Wielki sukces Jutrzenki Warta, która po raz pierwszy w historii awansowała do półfinału wojewódzkiego Pucharu Polski.

W skali roku żywność w Polsce zdrożała o ponad 6 procent – skutki tego łodzianie odczuwają już w swoich portfelach, szczególnie, że przez pandemię wiele osób straciło pracę albo zdecydowanie mniej zarabia.

Bon turystyczny 500 plus trafi do rodziców, by mogli sfinansować wakacje dla swoich dzieci. Zobacz, jak złożyć wniosek o 500 plus na wakacje i poznaj zasady przyznawania pieniędzy.