Przegląd prasy 13.07.2020 Łódź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

4 zastępy straży pożarnej ruszyło na pomoc uczestnikom wypadku, do którego doszło w poniedziałek (13 lipca) rano na ul. Malowniczej w Łodzi.

Polski konsulat przy ul. Istarskiej w Splicie przeżywał w niedzielę prawdziwe oblężenie. Polscy turyści, którzy wybrali się do Chorwacji na wakacje, ustawiali się tłumnie w kolejce, by oddać swój głos w wyborach prezydenckich. Ostatecznie głosowanie zakończyło się dopiero ok. godz. 1 w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Zgodnie z wynikami badania late poll z 90 proc. komisji, przygotowanego przez IPSOS dla Polsatu, Andrzej Duda uzyskał w II turze wyborów prezydenckich 51 proc., a Rafał Trzaskowski - 49 proc. Ryzyko błędu statystycznego badania late poll wynosi jeden punkt procentowy. Poniżej publikujemy najnowsze wyniki z tych ujawnionych już przez Państwową Komisję Wyborczą oraz cząstkowe wyniki PKW.