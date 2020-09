Przegląd prasy 1.09.2020 Łódź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Lekka forma, ponadczasowe przeboje, znakomici, lubiani przez publiczność wykonawcy i duża porcja uśmiechu to recepta Teatru Muzycznego w Łodzi na początek sezonu i powrót widzów do teatru. Jedna recepta – dwie premiery.

Trwa plebiscyt Miss Publiczności Ziemi Łódzkiej 2020. Zobacz najpiękniejsze dziewczyny z miast regionu łódzkiego, na które można głosować jeszcze do 6 września!

Większość szkół i przedszkoli mimo pandemii zostanie otwarta 1 września. Rozpoczęcie roku szkolnego i decyzja o powrocie do szkół tradycyjnie, choć na nieco zmienionych zasadach budzi wiele sprzecznych emocji. Ekspert przewiduje, kiedy może wrócić zdalne nauczanie w szkołach. Czytaj!

Takich pustek, jakie zapanowały dziś na podziemnym parkingu dworca Łódź Fabryczna, nie widziano tam chyba od momentu oddania go do użytku.

Rok szkolny 2020/21 – przejdzie do historii - zaczyna się w czasie pandemii koronawirusa. W Łodzi ponad 60 tysięcy uczniów 1 września rozpoczyna naukę w reżimie sanitarnym, który narzuca wiele obostrzeń i wymagał specjalnego przygotowania w każdej placówce. Nauczycielom, dzieciom i młodzieży oraz rodzicom towarzyszy przede wszystkim niepewność – idziemy do szkoły, a co będzie jutro, za tydzień czy miesiąc?

Szkoły i przedszkola w woj. łódzkim przystąpią 1 września do zwykłej pracy. Wyjątkiem są dwie placówki: Szkoła Podstawowa w Łyszkowicach w powiecie łowickim, gdzie nauka odbywać się będzie hybrydowo: w domu i szkole, a także Przedszkole nr 2 w Działoszynie w powiecie pajęczańskim, które zawiesi swoją działalność. Przyczyną jest epidemia koronawirusa i zachorowania wśród pracowników.