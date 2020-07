Przegląd prasy 1.07.2020 Łódź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Bez pośpiechu prowadzone są prace na ulicy Okulickiego, łączącej Helenówek z Radogoszczem Zachód

Proste chodniki i nowe nawierzchnie, to przepis na szybkie osiedlowe remonty, które miasto zaplanowało w tym roku w 11 lokalizacjach.

W środę (1.07.2020) na łódzkim lotnisku wylądował samolot linii Ryanair z Dublina. To pierwszy samolot i pierwsi pasażerowie po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Lotniskowa Straż Pożarna powitała samolot salutem wodnym.

Zbyt głośno uprawiają seks, hałasują, śmiecą, palą na klatce schodowej itd., itp... W takich sytuacjach wielu sąsiadów postanawia napisać list i powiesić go w widocznym miejscu na klatce schodowej, w windzie. Zobacz najlepsze ogłoszenia sąsiadów, klikając w galerię zdjęć. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

Spotkanie Rafała Trzaskowskiego, kandydata na prezydenta RP z ramienia Platformy Obywatelskiej z wyborcami w Kartuzach miało spokojny i merytoryczny charakter, ale tylko do czasu. Kiedy poseł Sławomir Nitras postanowił uspokoić zakłócających wiec, zaatakowano go. Zobaczcie film.

Andrzej Duda zwiększa przewagę nad Rafałem Trzaskowskim - wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl. Z sondażu wynika, że w II turze zwycięży obecny prezydent.

W środę 1 lipca Sukcesja została zamknięta. Nie działają także kino, kręgielnia i klub fitness, które mieszczą się na czwartym piętrze i chcą dalej pracować. Toczą się rozmowy na ten temat. Syndyk obiektu informuje o zainteresowaniu inwestorów kupnem centrum.

Nie na takie wieści czekali kierowcy z naszego województwa, zwłaszcza ci, którzy planują dalsze wakacyjne podróże. Ceny paliw rosną, dotyczy to zwłaszcza benzyny. I to jeszcze nie koniec, eksperci rynku paliw przewidują dalsze podwyżki.

Ile może dorobić nauczyciel przy sprawdzaniu arkusza z języka polskiego z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty? Sprawdziliśmy, że około tysiąc złotych na rękę. Takie ocenianie trwa w tym tygodniu. Ogółem, składający się z trzech dni testów sprawdzian, da dodatkowe pieniądze 1100 współpracownikom Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi z naszego województwa. Zaś 1950 egzaminatorów jest zaangażowanych w ocenianie, zakończonej w ostatni poniedziałek (29 czerwca), matury.

W maju 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4644,26 zł i było o 2,6% wyższe niż przed rokiem (w maju 2019 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r., wynagrodzenie wzrosło o 7,4%). Ile zarabia się w województwie łódzkim w różnych branżach? KLIKNIJ W GALERIĘ.

W szpitalu w Zgierzu z powodu COVID 19 zmarło dwoje kolejnych mieszkańców naszego województwa. To 50-letni mężczyzna z powiatu tomaszowskiego oraz 75-letnia kobieta z powiatu sieradzkiego. Oboje mieli schorzenia współistniejące.

Od 1 lipca miała dla mieszkańców Łodzi wzrosnąć cena tzw. wodościeku (łączna opłata za pobieraną wodę i odprowadzane ścieki). Łódzkiej rodzinie ubyłoby z portfela 240 zł rocznie. Jednak jak dotąd Wody Polskie nie zatwierdziły tej taryfy, więc ZWiK nie może jej wprowadzić.

W łódzkiej Atlas Arenie odbył się we wtorek (30 czerwca) krajowy półfinał konkursu dla początkujących modelek i modeli The Look Of the Year - najbardziej prestiżowa tego rodzaju impreza o światowym zasięgu. Wybierano dwudziestkę kandydatów, którzy w tegorocznym finale powalczą o zwycięstwo konkursu krajowego, co będzie dla nich przepustką do reprezentowania Polski na światowej gali. Zwycięstwo w tym konkursie otwiera drzwi do światowej kariery w modelingu.