Przegląd czerwca 2020 w Łodzi, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z miesiąca? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Łodzi czytali w ostatnim miesiącu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Łodzi najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Lokale wyborcze w Łodzi - wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w 2 turze?”?

Przegląd czerwca 2020 w Łodzi: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Lokale wyborcze w Łodzi - wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w 2 turze? Lista lokali wyborczych w Łodzi, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 12.07.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 2 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP. 📢 Wybory prezydenckie 2020 w Łodzi. Wyniki głosowania mieszkańców w 1. turze Wyniki 1. tury wyborów prezydenckich 2020 w Łodzi. Kto wygrał? Który kandydat cieszy sie największą popularnością wśród mieszkanek i mieszkańców Łodzi? Czy druga tura wyborów prezydenckich byłaby potrzebna, gdyby głosowali tylko Twoi sąsiedzi? Przekonaj się, jak duże jest poczucie obowiązku obywatelskiego wśród Twoich sąsiadów dzięki porównaniu frekwencji wyborczej w kraju w Łodzi. Czy bardzo odstajecie od średniej ogólnopolskiej?

📢 CENY nad morzem 2020. RAPORT. Jakie są ceny nad morzem, ile kosztuje obiad, ile kosztuje ryba smażona, ile zapłacimy za jedzenie nas morzem Ceny nad polskim morzem do niskich nigdy nie należały. W tym roku wszyscy, którzy zdecydowali się na wyjazd nad Bałtyk, obawiają się, że z powodu epidemii i związanych z nią problemów będą jeszcze wyższe. Zobacz nasz RAPORT!

📢 Koniec roku szkolnego w Łodzi. Nastolatkowie przyłapani z trzema butelkami wódki! Patrol straży miejskiej zauważył na rogu ul. Rzgowskiej i Zarzewskiej grupę nastolatków z butelkami alkoholu w dłoniach. Na widok strażników 16-latek schował butelkę w plecaku swojej 12-letniej koleżanki. 📢 Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi. Jak uczniowie odbierają świadectwa za rok 2019/2020? Ponad 60 tys. uczniów z Łodzi ma już wakacje. W piątek (26 czerwca) szkoły, z powodu epidemii koronawirusa, nie mogą organizować uroczystych akademii, ale dzieci i młodzież odbierają swoje świadectwa - indywidualnie albo w gronie swojej klasy: w tym przypadku z zachowaniem zaostrzonych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 📢 Burze w Łodzi, zalane ulice. Łódź podwodna, czyli... pokochajmy ulewy? W ubiegłym tygodniu, w czwartek 18 czerwca po południu, Łódź utonęła. Wystarczyła kilkunastominutowa ulewa, by przez miasto nie dało się nie tylko przejść suchą stopą, ale i przejechać.

