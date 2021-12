Przedświąteczne porządki. Ile kosztuje mycie okien, pranie dywanów w Łodzi CENY

- W okresie przedświątecznym mamy mnóstwo telefonów z pytaniami o wolne terminy, szacunkowo obecnie sprzątamy od 20 do 30 mieszkań tygodniowo. Oferujemy sprzątanie kompleksowe, czyli podstawowy zakres czynności to odkurzanie i mycie podłóg, doczyszczenie kuchni, doczyszczenie łazienki i sanitariatu, zamiatanie, mycie korytarzy i klatek schodowych, doczyszczenie armatury łazienkowej, mycie okien, pranie i regeneracja wykładzin, dywanów i mebli, mycie blatów, czyszczenie tapicerek, wynoszenie śmieci czy czyszczenie fug. Najczęściej naszymi klientami są właściciele domów, ponieważ powierzchnia budynku wolnostojącego, zwłaszcza jeżeli jest to dom 100, 150 czy 200 m kw jest o wiele trudniejsza do wysprzątania. - informuje Bartosz Tomaszewicz, właściciel firmy sprzątającej Zrobimy Porządek.

Koszt sprzątania wszystkich rodzajów powierzchni przygotowywana jest dla każdego klienta indywidualnie. Punktem wyjścia do oszacowania ceny jest metraż, ewentualnie występujące utrudnienia np. jeżeli są okna nieotwierane, trudno dostępne to będzie decydowało o potencjalnie wyższej cenie. Koszt sprzątania mieszkania ok. 50 m kw (niezależnie od tego czy jest to blok, kamienica czy dom) to średnio 650 – 700 zł.