Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a co za tym idzie zbliża się również czas przedświątecznych porządków. Z końcem listopada/ początkiem grudnia zainteresowanie usługami porządkowymi zdecydowanie rośnie. Większość firm sprzątających zdecydowanie częściej oferuje kompleksowe sprzątanie, niż pojedyncze usługi.

- W okresie przedświątecznym mamy mnóstwo telefonów z pytaniami o wolne terminy, szacunkowo obecnie sprzątamy od 20 do 30 mieszkań tygodniowo. Oferujemy sprzątanie kompleksowe, czyli podstawowy zakres czynności to odkurzanie i mycie podłóg, doczyszczenie kuchni, doczyszczenie łazienki i sanitariatu, zamiatanie, mycie korytarzy i klatek schodowych, doczyszczenie armatury łazienkowej, mycie okien, pranie i regeneracja wykładzin, dywanów i mebli, mycie blatów, czyszczenie tapicerek, wynoszenie śmieci czy czyszczenie fug. Najczęściej naszymi klientami są właściciele domów, ponieważ powierzchnia budynku wolnostojącego, zwłaszcza jeżeli jest to dom 100, 150 czy 200 m kw jest o wiele trudniejsza do wysprzątania. - informuje Bartosz Tomaszewicz, właściciel firmy sprzątającej Zrobimy Porządek.

Średnie stawki poszczególnych usług wyglądają następująco:



Koszt sprzątania wszystkich rodzajów powierzchni przygotowywana jest dla każdego klienta indywidualnie. Punktem wyjścia do oszacowania ceny jest metraż, ewentualnie występujące utrudnienia np. jeżeli są okna nieotwierane, trudno dostępne to będzie decydowało o potencjalnie wyższej cenie. Koszt sprzątania mieszkania(niezależnie od tego czy jest to blok, kamienica czy dom) to średnioJedną z grup, która bardzo ochoczo korzysta z usług sprzątających są seniorzy. Starsi ludzie często nie mając już sił na świąteczną gorączkę i gruntowne sprzątanie mieszkania chętnie korzystają z pomocy przy porządkach. O ile zdarza się, że emeryci proszą o kompleksową usługę sprzątania, o tyle częściej jednak decydują się na pojedynczą usługę, którą najczęściej okazuje się być mycie okien.– generalne sprzątanie mieszkania– mycie okien –– czyszczenie tapicerki – w zależności od powierzchni – np. krzesło –, kanapa pojedyncza –, sofa/ kanapa narożna –– pranie dywanów i wykładzin –– prasowanie zasłon/ dużych firan –– prasowanie małych firan –– prasowanie małego obrusu –– prasowanie dużego obrusu –