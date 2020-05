Przebudowa ul. Traktorowej w Łodzi. Miasto poszukuje wykonawcy robót

- Przebudowa ul. Traktorowej to jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji w ramach planu dla osiedli. Podczas prac wybudujemy nową drogę, rondo, oraz chodnik i drogę rowerową – informuje Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Przebudowa obejmuje odcinek ulicy pomiędzy Aleksandrowską, a Rojną. Przebudowa to nie tylko nowa nawierzchnia, ale kompleksowe zmiany dla poprawy komfortu mieszkańców. Pomiędzy Aleksandrowską, a Bielicową powstanie nowy przystanek autobusowy w kierunku osiedla, który ułatwi przesiadkę z tramwaju i skróci odległość do sklepów. W ten sposób powstanie para przystanków przy skrzyżowaniu Aleksandrowskiej i Traktorowej. W miejscu obecnych zatok autobusowych, przy blokach, powstaną miejsca parkingowe. Natomiast, aby zwiększyć dostęp do transportu zbiorowego, powstaną w obu kierunkach przystanki przy skrzyżowaniu z ul. Łanową. Dzięki nim z komunikacji miejskiej bliżej będzie do mieszkań przy ul. Łanowej i centrum medycznego, oraz apteki. Ponadto na skrzyżowaniu z ul. Łanową powstanie nowe rondo, które ułatwi przejazd i zorganizuje przejazd we wszystkich kierunkach. Idąc dalej na wysokości al. ojca Jana Wszędyrównego powstanie przejście dla pieszych z azylem na środku jezdni, aby zwiększyć bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Cała inwestycja połączy się z już zrealizowanym rondem przy ul. Traktorowej i uzupełni szereg zmodernizowanych ulic na Teofilowie.