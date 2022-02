Przebudowa Starego Rynku w Łodzi. Remont pochłonie 8 mln zł

- Stary Rynek zmieni się w nowoczesne miejsce, na którym będą odbywały się różne atrakcje. To tu będą organizowane weekendowe giełdy kwiatowe, eko-targi oraz kiermasze książek. Nie zabraknie klimatycznych kawiarni oraz miejsc rodzinnych atrakcji. Będzie to jedno z miejsc najczęściej odwiedzanych przez łodzian i turystów. Przebudowa Starego Rynku to jedna z prawie 120 inwestycji w programie rewitalizacji. W tym rejonie program obejmuje jeszcze m.in. rewaloryzację parku Staromiejskiego, remont ul. Północnej, Ogrodowej, Wolborskiej i Podrzecznej oraz przebudowę placu Wolności - mówi Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent Łodzi.