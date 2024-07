Przebudowa Dworca Łódź Kaliska. Za rok podróżni nie poznają tego miejsca

Nowoczesna architektura i funkcjonalność

Projekt nowego dworca Łódź Kaliska to dzieło zespołu architektów z An Archi Group z Gliwic. Ich wizja to kompletna metamorfoza miejsca, które znane było z nie najnowszego designu z lat 90. Zaprojektowany budynek ma trójnawową strukturę z tunelami łączącymi najważniejsze arterie miasta - aleję Włókniarzy z aleją Unii Lubelskiej. Architekci zdecydowali się na odważne rozwiązania, takie jak duże przeszklenia od strony placu oraz elewację z oksydowanej miedzi, co nadaje dworcowi nowoczesny i unikalny wygląd.

Wewnątrz budynku znajdzie się wszystko, czego mogą potrzebować podróżni - od kas, przez przestronną poczekalnię z miejscem dla dzieci, po lokale handlowe. Na piętrze przewidziano przestrzeń biurową. Całość zostanie wyposażona w systemy podnoszące komfort użytkowania - ogrzewanie podłogowe, klimatyzację oraz windy.