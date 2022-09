Protest w Błaszkach w sprawie Kolei Dużych Prędkości. Blokada drogi krajowej i konsultacji. Skąd tak ostry sprzeciw mieszkańców? ZDJĘCIA

Mowa o kolejnej fazie inwestycji zaplanowanej w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego, którą jest budowa nitki Kolei Dużych Prędkości z Sieradza do Poznania. Ogłaszając w ostatnich dniach społeczne konsultacje przedstawiono cztery warianty przebiegu trasy. Jeden z nich – jak zapowiadano wcześniej – poprowadzono w linii obecnej trasy kolejowej, ale z modyfikacjami. Mieszkańcy gminy Błaszek zadrżeli na całego, gdy zobaczyli trzy pozostałe warianty poprowadzone na południe od Błaszek. Bo te przebiegają wprost przez kilka miejscowości. A ich wzburzenie spotęgował fakt, że zostali o nich poinformowani w ostatniej chwili. W połowie sierpnia, tuż przed zapowiedzianymi konsultacjami, co dla nich wcale nie oznacza możliwości skutecznego wypowiedzenia się w sprawie.

Skąd ostra forma sprzeciwu? - Protestujemy przeciwko temu w jaki sposób, absolutnie niedemokratyczny traktuje się nas w kraju demokratycznym – odpowiada Mikołaj Dorożała, mieszkaniec gminy Błaszki i uczestnik protestu, któremu linię w południowym wariancie zaprojektowano 100 metrów od jego działki. - Dowiedzieliśmy się dwa tygodnie temu, że przez nasze domy, nasze ziemie ma przejść Kolej Dużych Prędkości i odbyć się ma spotkanie nazwane w cudzysłowiu zaproszeniem do konsultacji. A w tym samym czasie widzimy plany linii przebiegających przez blisko 40 gospodarstw w południowej części gminy, a przez kilkanaście w północnej. Nikt nam o tym wcześniej nie mówi, nie pyta, nie próbuje porozmawiać, tylko organizuje spotkanie, które de facto ma być przypieczętowaniem pewnej wizji. Wstaje pan rano i widzi, że przez pokój pana dziecka przebiega kolej, a dopiero potem ma być spotkanie, na którym mamy niby to konsultować. W ten sposób nie można traktować ludzi, tak to nie może wyglądać. To zamach na nasza wolność, przyszliśmy więc powiedzieć nie zarówno inwestycji jak i konsultacjom polegającym na tym, że ktoś w excelu odhaczy spotkanie z mieszkańcami. A do tego podsuwa się nam ankietę, w której nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu dla tej inwestycji, a jest jedynie opcja wyboru jednego z wariantów.