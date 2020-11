Protest taxi w Łodzi. Taksówkarze domagają się wsparcia od państwa

Demonstracja zorganizowana przez Stowarzyszenie „Łódzki Taksówkarz” rozpoczęła się o godz. 12 od zgromadzenia na parkingu przy aquaparku „Fala” przy al. unii Lubelskiej. Pół godziny później kolumna kilkudziesięciu taksówek ruszyła w drogę przez centrum miasta - al. Mickiewicza i al. Piłsudskiego na wschód aż do ul. Widzewskiej, gdzie zamierzają zawrócić i jadąc al. Piłsudskiego w kierunku zachodnim dojechać do ul. Sienkiewicza, gdzie skręcą w prawo i dojadą do ul. Tuwima, z której skręcą w lewo ul. Piotrkowską. Zamierzają dojechać do biura Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Piotrkowskiej 143, przed którym zaplanowali manifestację. Chcą złożyć tam symboliczną trumnę - mającą uzmysłowić partii rządzącej, że branża taksówkarska umiera.

- Rząd pracuje nad branżową tarczą antykryzysową. Niestety, nie uwzględniono nas przy jej tworzeniu, co oznacza, że jeśli nie zamanifestujemy naszego sprzeciwu, nie będziemy w stanie przetrwać tego ciężkiego okresu - Tłumaczy Arkadiusz Dawidiuk ze Stowarzyszenia „Łódzki Taksówkarz". - Zamknięcie restauracji, dyskotek, pubów, kin, a także szkół i uczelni w sposób drastyczny wpłynęło na spadek liczby pasażerów podróżujących taksówkami. Już teraz możemy mówić o spadku obrotów sięgającym nawet 80 procent. Bez pomocy finansowej ze strony rządu spora część z nas zostanie bankrutami.