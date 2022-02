Protest przeciw nowemu osiedlu i wycince drzew na Chojnach. Nie chcą wieżowców koło domków jednorodzinnych. Czy mieszkańcy wygrają?

Przy ul. Warneńczyka na Chojnach, na terenie dawnych zakładów Fakora prywatny inwestor zaczął wczoraj wycinkę drzew. Ma tu powstać duże osiedle. Mieszkańcy protestują.

W 2015 roku ci sami mieszkańcy okolicznych domów jednorodzinnych protestowali przeciwko budowie na sąsiedniej, z obecną inwestycją, budowie 21-metrowego centrum handlowo-rozrywkowego Plaza. Po roku starań udało im się zablokować budowę. Teraz, na sąsiedniej działce, na ogromny obszarze ciągnącym się od torów kolejowych aż do ul. Warneńczyka, inny inwestor, właściciel gruntów, chce postawić osiedle składające się z 9 wysokich bloków i wieżowców.

- Gdy tylko mieszkańcy się dowiedzieli się o tej inwestycji, w listopadzie zeszłego roku, zaczęli protestować i występować z interwencją do prezydent H. Zdanowskiej, by zablokować budowę – opowiadają mieszkanki ulicy Ewa Kupińska, Agnieszka Wieczorek i Anna Bodera, które zajmują się sprawami organizacyjnymi protestu przeciwko inwestycji. Kierują pisma do urzędu miasta, sprawdzają dokumenty dotyczące inwestycji, składają kolejne skargi do pani prezydent. Mają żal, że Hanna Zdanowska nie odpowiada na ich pisma.