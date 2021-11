Protest mieszkańców Retkini. Lokatorzy bloków nie chcą nowego wieżowca przy Maratońskiej

Wieżowiec i dwa niższe bloki mają zostać wybudowane przy ul. Maratońskiej 49, naprzeciw bloku 226. To południowa część Retkini. Zebrało się tam kilkadziesiąt mieszkańców okolicznych bloków, którzy nie zgadzają się zwłaszcza na to by powstał w tym miejscu wieżowiec.

O całej sprawie dowiedziałem się przypadkiem – mówi Ireneusz Rachwalski, uczestnik protestu. - Znalazłem jakąś małą kartkę, która informowała o tej budowie. Poinformowałem sąsiadów

.

Im też nie podobała się ta inwestycja.

Według planów zagospodarowania przestrzennego miały tam powstać dwa dwupiętrowe budynki – mówi jeden z mieszkańców okolicznych bloków. - Przeciw tej inwestycji nic byśmy nie mieli. Ale nie chcemy tu wieżowca!

Ireneusz Rachwalski tłumaczy, że przewiduje się budowę 321 miejsc parkingowych, a potrzeba będzie 500.