Projektantki z Łodzi w ogólnopolskiej kampanii promują zakupy online!

Angelika Józefczyk, to łódzka projektantka, która kieruje swoje projekty do kobiet lubiących eksperymentować z kolorem i fakturą ubrań, jednocześnie ceniących w ubraniach kobiecość oraz konstrukcję, która modeluje sylwetkę.

Z kolei Dorota Gąsiorowska to założycielka marki D’Art. Tworzy unikatowe torebki podkreślające styl, odmienność i indywidualność.

Natomiast Karolina Tokarska to młoda projektantka bielizny. Jej kolekcje są eleganckie, zmysłowe i jednocześnie proste w swej formie.

Za organizacją kampanii stoją organizatorzy wydarzenia Overview w Warszawie. To podczas tej imprezy miała odbyć się premiera najnowszych kolekcji Angeliki Józefczyk i Karoliny Tokarskiej. Pokazy z powodu pandemii zostały przeniesione na 3 października. Wspomniana impreza łączy projektantów z całej Polski i pozwala im pokazać kolekcje podczas pokazów mody oraz w strefie showroomowej. Pomimo tego, że wiosenna edycja została przeniesiona na październik, Overview postanowiło połączyć twórców online już teraz. Pomysłodawcy podkreślają, że nawet pozostając w domu warto ubierać się modnie i przy okazji okazać nieco wsparcie rodzimym twórcom.