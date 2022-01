Projekt „Cyfrowa gmina” zainicjowany w Łódzkiem. Granty dla samorządów na cyfryzację od 100 tys. do 2 mln zł ZDJĘCIA

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, projekt został zainicjowany w Starym Młynie w Zgierzu, gdzie marszałek Grzegorz Schreiber wręczył symbolicznie czeki dla przedstawicieli miast i gmin z województwa łódzkiego.

- Po fali pandemii wiemy już o wiele lepiej, jak ważna jest cyfryzacja urzędu. Żeby każdy miał możliwość załatwienia sprawy online, a lekcje podczas nauczania zdalnego miały wsparcie cyfrowe - argumentuje marszałek Grzegorz Schreiber. – To są zadania, na które gminy będą mogły te środki wykorzystać.

Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ogłosił w Zgierzu start trzeciego naboru w ramach rządowego konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina”. – Ten program to odpowiedź na zapotrzebowanie, które zgłaszały samorządy. Polacy są bardzo otwarci na cyfryzację, a większość chce załatwiać sprawy urzędowe online – powiedział wiceminister.

Jak informuje UMWŁ, pieniądze przewidziane są dla ponad stu miast i gmin w regionie. Środki, które pozyskają gminy, nie wymagają wkładu własnego. Są to granty, które w sposób bezpośredni trafią na konta samorządów z przeznaczeniem na cyfryzację. Uzyskane dofinansowanie może być zakwalifikowane na wydatki już poniesione w dwóch ostatnich latach. Poszczególne gminy mogą otrzymać od 100 tys. do 2 mln zł w zależności od liczby ludności i dochodów.

Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki, podkreśla, że istotne jest, aby sprawy w urzędach załatwiać nie tylko szybko, ale też efektywnie i transparentnie. - W tym celu potrzebna jest cyfryzacja i wprowadzenie nowoczesnych standardów elektronicznych zabezpieczeń - zaznacza.