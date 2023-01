Program telewizyjny na niedzielę, 29.01.2023. Co warto obejrzeć w niedzielę, 29.01.2023 w TV?

Program tv na sobotę, 29 stycznia 2023 r.:

Trzecia odsłona pełnych zwrotów akcji przygód Franka Martina. Gdy Frank odmówił przyjęcia najtrudniejszego w karierze zadania, misją zajął się Malcolm Manville. Niestety sprawa wraca do Franka, ponieważ Malcolm na skutek niestosowania się do procedur zginął. Zadanie polega na bezpiecznym przewiezieniu z Marsylii do Odessy Walentyny - córki ukraińskiego urzędnika. Frank zrobi wszystko, aby wykonać zadanie, ale wróg pozostaje bardzo czujny.

„Transporter 3” - TV Puls, godz. 20:00

W tajemniczych okolicznościach umiera premier Wielkiej Brytanii. Na jego pogrzeb przybywają przedstawiciele władz z całego świata. Wśród nich jest m.in. prezydent USA Benjamin Asher, dlatego wydarzenie wymaga specjalnych środków ostrożności. Wszystko wskazuje na to, że będzie to najlepiej strzeżone spotkanie w dziejach, dopóki nie okazuje się, że spisek terrorystów sięga dowództwa zachodnich służb specjalnych. Agent specjalny Mike Banning i wiceprezydent USA Allan Trumbull zrobią wszystko, by uratować mieszkańców Londynu.

„Londyn w ogniu” - TVN, godz. 20:15