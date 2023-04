Prognoza pogody weekend! Od soboty zmiana pogody! Prognoza pogody na sobotę 15 kwietnia i niedzielę! 14.04.2023

Prognoza pogody na weekend

Prognoza pogody na piątek 14.04.2023

Nad pozostałą częścią kraju więcej słońca, a opady deszczu wystąpią jedynie lokalnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11°C do 18°C, chłodniej na Przedgórzu Sudeckim i miejscami nad morzem, od 7°C do 11°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h.

Prognoza pogody na sobotę 15.04.2023 i niedzielę 16.04.2023

Od soboty do niedzieli zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami będzie padać deszcz, a na południu w sobotę wystąpią burze. Północ kraju będzie w chłodniejszym powietrzu, temperatura w najcieplejszym momencie dnia od 7°C do 11°C, cieplej będzie na południu, nawet do 15-16°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 55 km/h.