Prognoza pogody na poniedziałek 14 lutego. Tygodniowa prognoza pogody w Łodzi. Jaka pogoda będzie w Łodzi od 14 lutego? Pogoda14.02.2022

Pogoda w Łodzi w środę 16.02.2022 Środa przyniesie ze sobą opady deszczu, natomiast zachmurzenie będzie umiarkowane. Temperatura sięgnie do 6°C. Przewidywany jest południowo-zachodni wiatr o prędkości do 25 km/h. Ciśnienie atmosferyczne - 1006 hPa. Pogoda w Łodzi w czwartek 17.02.2022 W czwartek nastąpi skok temperatury, a w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 10°C. Odczuwalna temperatura natomiast to 6°C. W czwartek może wystąpić lekki przelotny deszcz, zachmurzenie umiarkowane. Wiatr zachodni wiejący z prędkością 36 km/h. Ciśnienie atmosferyczne - 1004 hPa. ZOBACZ WIĘCEJ NA KOLEJNYCH SLAJDACH!