Produkowali narkotyki w centrum Łodzi. Wpadli ZDJĘCIA

Kontrterroryści w akcji - handlarz na parapecie

- Wiedząc, iż w lokalu mogą znajdować się narkotyki obawiali się, że może on chcieć się ich szybko pozbyć. Dlatego też nie mogli dłużej czekać. Wyważyli drzwi i weszli do mieszkania - dodaje komisarz Aneta Sobieraj . - Jak się okazało mężczyzna w tym czasie chcąc uniknąć zatrzymania postanowił schować się na parapecie swojego okna.

W dwóch mieszkaniach przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi produkowane były substancje odurzające. 24 kwietnia 2024 roku przy wsparciu Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji funkcjonariusze zajmujący się przestępstwami narkotykowymi jednocześnie zapukali do drzwi dwóch mieszkań - informuje komisarz Aneta Sobieraj , rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi. W pierwszym z miejsc spodziewali się spotkać 28-letniego mężczyznę związanego ze środowiskiem pseudokibiców jednego z łódzkich klubów piłkarskich.

W ręce funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP i KMP w Łodzi wpadły 3 osoby podejrzewane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości substancji odurzających.

Nie zdołał się jednak utrzymać na parapecie i spadł przed budynek, gdzie trafił w ręce funkcjonariuszy. Policjanci przeszukali mieszkanie należące do zatrzymanego. Jak się okazało odnaleźli w nim foliowe torebki z białym i żółtym proszkiem oraz kryształkami. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu duża ilość gotówki oraz ponad 2,5 kilograma różnych substancji, które zostały przekazane do badań laboratoryjnych. Wstępny test narkotykowy wskazał, że wśród tych substancji znajdowała się m. in. kokaina.