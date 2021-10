Prezydent Łodzi może sprzedawać nieruchomości do 1 mln zł bez wiedzy radnych. Na sesji poległ obywatelski projekt uchwały

Zmniejszenia progu do 695 tys. zł netto chciał komitet obywatelski inicjatywy uchwałodawczej 'Łódź Lokalna". Jej przedstawiciel, Jakub Kowalski, tłumaczył radnym, że pomimo iż do złożenia projektu konieczne było zebranie 300 podpisów łodzian, zebrano ich więcej.

Przypomnijmy: w styczniu Rada Miejska zaakceptowała prezydencki projekt uchwały, wedle której wartość, do której rezydent Łodzi musi pytać radnych o zgodę na sprzedaż nieruchomości wynosi już nie 500 tys. zł, a 1 mln zł. Co więcej, jeśli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wówczas prezydent nie musi pytać w ogóle, i to bez względu na wartość nieruchomości. Projekt wywołał wówczas zgrzyt w koalicji KO-SLD, bo nie poparła go trójka z sześcioosobowego wówczas klubu SLD, dziś już nieistniejącego. Radny Władysław Skwarka (dziś klub Łódzka Lewica, oceniał wtedy, że radni sami sobie odbierają uprawnienia, a sama uchwała to zwykła pazerność wynikająca z tego, by nie przedstawiać radnym planu sprzedaży. Przeciw był także klub PiS i niezależny radny Bartłomiej Dyba-Bojarski, który koalicyjną większość nazwał wówczas "głosomatem".