Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska uzyskała absolutorium za 2019 r. Dochody i wydatki zrealizowane w ponad 90 proc. Ile wyniósł dług Łodzi?

Z PIT budżet miasta otrzymał blisko 1,3 mld zł, z CIT ponad 101 mln zł. Wydatki? 4 mld 690 mln 23 tys. zł, co znaczy, że plan wykonano w 90,9 proc. Deficyt to tylko 184 mln zł, czyli 4 proc. dochodów, a według planu miał być wyższy o ponad 50 proc. Nadwyżka operacyjna wyniosła 359 mln zł, a zadłużenie miasta na koniec 2019 r. 3 mld 506 mln zł, jednakże bez odsetek.

Regionalna Izba Obrachunkowa dała pozytywną opinię, acz z uwagami, by dogłębnie analizować sytuację w kwestii zaciągania kolejnych kredytów, ale też monitorować sytuację finansową miejskich spółek.

Skwitowanie prezydent Zdanowskiej poprzedziła prezentacja i dyskusja na temat raportu o stanie miasta za 2019 r. W tym punkcie radni opozycji zarzucali, że raport został sporządzony wyłącznie w oparciu o sukcesy miasta, nie zaś jego problemy. Na dodatek podczas dyskusji wystąpił mieszkaniec miasta chwalący prezydent Łodzi, zaś radni PiS „zdemaskowali” go jako członka komitetu Hanny Zdanowskiej podczas ostatnich wyborów samorządowych. Po prezentacji raportu prezydent większością popierających ją klubów bez problemu uzyskała wotum zaufania.

Co ciekawe, po prezentacji sytuacji finansowej miasta w 2019 r. i podczas dyskusji na temat udzielenia absolutorium prezydent Zdanowskiej, nie doszło do tradycyjnej już politycznej awantury, jak to się działo w ostatnich latach. Swoje uwagi do wykonania budżetu wymienił właściwie tylko Bartłomiej Dyba–Bojarski, były już radny PiS, obecnie radny niezależny. Radny wspomniał m.in. ogromne wydatki na utrzymanie spółek miejskich przy jednoczesnym nie wykonaniu planu dywidend przez niektóre z nich i wysokich pensjach prezesów.