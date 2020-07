Prezes sędziów wybrany jednogłośnie

To dla niego reelekcja, bo stoi na czele organizacji już od czterech lat. Tym razem podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego w Łodzi, wybrany został jednogłośnie przez wszystkich zebranych delegatów. Jeden wstrzymał się od głosowania. - Taki wynik głosowania świadczy o dużym zaufaniu ale także olbrzymiej odpowiedzialności - mówi Tomasz Radkiewicz. - Znam naprawdę dobrze potrzeby naszego środowiska - zarówno sędziów szczebla centralnego jak i tych prowadzących mecze w klasie B czy A i postaram się sprostać zadaniu, a co ważne - wiem , że mogę liczyć na pomoc ludzi, którzy do tej pory już mi pomagali w zarządzaniu organizacją.

W województwie łódzkim mamy obecnie 450 sędziów. Najwięcej w regionie łódzkim, bo aż 180 razem z próbnymi. Za to w ekstraklasie, I oraz II lidze województwo łódzkie reprezentuje 21 “sprawiedliwych” - 16 z Łodzi, czworo ze Skierniewic (jest w tym gronie Monika Mularczyk) oraz z Piotrkowa Trybunalskiego.ą