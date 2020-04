Prezes GKS Bełchatów uspokaja kibiców

- Różne rzeczy mogą się jeszcze wydarzyć, ale nie zakładam żebyśmy nie przystąpili do rozgrywek - mówi Wiktor Rydz, prezes bełchatowskiego pierwszoligowca. - Robimy naprawdę wszystko, żeby grać, a proszę mi wierzyć, że nie jest wcale łatwo. To dla nas niezwykle ciężki czas. Mogę zdradzić, że w niedługim czasie powinniśmy wrócić do rozmów z PGE.

10 maja klub powinien wypłacić między innymi trenerom oraz piłkarzom kolejna ratę zaległych pieniędzy. Jeśli tego nie zrobi, to zawodnicy będą mogli wystąpić do PZPN o rozwiązanie kontraktów z winy GKS. To zaś oznacza, że zyskają możliwość zmiany barw klubowych i dokończenia sezonu w klubie, który jest wypłacalny. Start pierwszoligowych rozgrywek nastąpić ma pomiędzy 39 maja, a 6 czerwca. Tak naprawdę nie pozostało więc zbyt wiele czasu. Tymczasem od najbliższego poniedziałku (20 kwietnia) kluby pierwszoligowe rozpoczynają izolację przed rozgrywkami. Póki co, nie oznacza to wznowienia grupowych zajęć Piłkarze nadal mają trenować indywidualnie. Zapewne wrócą do zajęć grupowych, jak tylko otwarte zostaną dla nich stadiony oraz obiekty sportowe. ą