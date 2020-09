Prezentujemy finalistki Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2020. To one zawalczą we wrześniu o tytuł najpiękniejszej w regionie [ZDJĘCIA]

-Jestem bardzo szczęśliwa i dumna, że mimo panującej w kraju pandemii i obostrzeń udało nam się zorganizować jubileuszową galę Miss Polonia Województwa Łódzkiego. Na pewno nie byłoby to możliwe bez wsparcia wieloletnich Partnerów i przyjaciół konkursu, a przede wszystkim Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dzięki temu dowiedliśmy, że aktywność i działanie w życiu jest dla nas bardzo istotne

Nie zabraknie także występów muzycznych. Na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi wystąpi Natalia Zastępa oraz Milena Sadowska - Miss Polonia 2018, która niedawno zasiliła ekipę programu „Jaka to melodia”. Na sali nie zabraknie także zdobywczyń tytułu Miss Polonia sprzed lat: Agata Biernat - Miss Polonia 2017, Barbara Tatara - Miss Polonia 2007, Karina Wojciechowska - Miss Polonia 1991. Najpiękniejsze Polki zasiądą w jury, które dokona wyboru nowej Miss.

Głosowanie na Miss Publiczności

Tradycyjnie także widzowie będą mogli wybrać swoją Miss Publiczności 2020. Głosowanie sms potrwa od 29 sierpnia aż do 12 września, do godziny 21:00. Kandydatka z największą ilością smsów otrzyma ten zaszczytny tytuł i prawo do udziału w Półfinale Miss Polonia 2020 w Warszawie.