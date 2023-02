Premiery filmowe - luty 2023: Podejrzana, horror Pukając do drzwi, Heaven In Hell, Magic Mike. Na co warto wybrać się do kina? 3.02.2023

Kryminał, Korea Południowa, reż. Chan-wook Park. Występują: Hae-il Park, Wei Tang, Jung-hyun Lee Film twórcy przebojowych „Oldboya” i „Służącej”, nagrodzony za reżyserię w Cannes, wybrany również koreańskim kandydatem do Oscara. Bohaterem jest policjant, który rozwiązując sprawę pewnej śmierci, zakochuje się w głównej podejrzanej – wdowie po zmarłym. On cierpi na bezsenność, ona wie, jak uśpić jego czujność. On jest żonaty, ona łatwo traci mężów. On nocami czuwa pod jej domem, ona lubi być obserwowana. On coraz mniej o niej wie, za to coraz więcej do niej czuje.

Gutek Film