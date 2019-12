Premier Morawiecki jako św. Mikołaj na Pietrynie. Protest Strajku dla Ziemi w Łodzi

Przedstawiciele Strajku dla Ziemi zorganizowali happening. Pojawili się na ul. Piotrkowskiej, przed siedzibą Urzędu Wojewódzkiego. Protestowali przeciwko temu, że premier Mateusz Mazowiecki na posiedzeniu Rady Europejskiej nie zdecydował się na to, by Polska do 2050 roku osiągnęła neutralność klimatyczną. Jeden z przedstawicieli Strajku dla Ziemi założył maskę z podobizną premiera Morawieckiego i przebrał się za Mikołaja. CZYTAJ WIĘCEJ >>>>

Krzysztof Szymczak