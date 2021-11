Prawo jazdy w Łodzi. Ile kosztuje? Jak wygląda poziom zdawalności w Łodzi egzaminu teoretycznego, a jak praktycznego? Sprawdź!

W samej Łodzi znajduje się 57 szkół jazdy z czego 3 nie prowadzą kursów na najpopularniejszą kategorię B. Kurs prawa jazdy do najtańszych rzeczy nie należy. Cena kursu w zależności od szkoły jaką wybierzemy może wynosić od 1600 zł do 2600 zł, przy czym kurs obejmuje 30 lekcji teoretycznych, 30 godzin lekcji praktycznych oraz egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny, który poprzedza egzamin państwowy.

Jednak wspomniany koszt odnosi się jedynie do samego kursu. Odpłatne wykonanie badań, zrobienie zdjęć i wreszcie egzamin państwowy, który nie zawsze uda się zdać za pierwszym razem to dodatkowe koszty, które trzeba ponieść, aby uzyskać upragnione dokument uprawniający do poruszania się samochodem.