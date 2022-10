Prawo jazdy. Będą zmiany w bazie pytań egzaminacyjnych?

Od 17 września 2022 roku zmieniły się zasady redukcji punktów karnych. Nie ma możliwości ich zredukowania na specjalnych kursach jak było to możliwe wcześniej, ale okazuje się, że taka możliwość może…

Projekt ten został właśnie skierowany do konsultacji publicznych. Komisja będzie pracowała nad pytaniami dla kandydatów na kierujących pojazdami, instruktorów szkolenia, egzaminatorów, instruktorów techniki jazdy czy też kierowców zawodowych.

Jak podaje Oskar Forsberg ze szwedzkiego dziennika Aftonbladet na drogach Szwecji w ostatnim czasie każdego dnia jest niszczonych co najmniej kilka fotoradarów z których wyjmowane są aparaty…

W Polsce sprawa opracowywania pytań egzaminacyjnych i ich weryfikacji należy do kompetencji komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych powoływanej i nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw transportu.