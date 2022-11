Prawie 8 milionów złotych na zatrudnienie niań rozdysponowano w Łódzkiem. Gdzie trafiło wsparcie? DIAGNOZA potrzeb

Zarząd województwa wsparł 13 projektów z całego regionu. Część z nich obejmie miejscowości, w których nie ma ani jednego żłobka czy klubu malucha. - To ważne. Według „Diagnozy dotyczącej zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie łódzkim – czerwiec 2021” przygotowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego między obszarami wiejskimi a miejskimi jest duża rozbieżność dotycząca dostępności do miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Na wsiach tylko 2,1 proc. dzieci do 3 lat objęta jest opieką żłobkową. Są gminy, w których nie ma ani jednego żłobka. Dofinansowanie zatrudnienia niań w takich miejscowościach jest więc ogromną pomocą dla rodziców, którzy chcą wrócić do pracy – argumentuje UMWŁ.