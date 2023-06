Prasówka z Łodzi 2.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na ul. Łódzkiej w Zgierzu. Motocyklista zderzył się z nieoznakowanym radiowozem policyjnym kia, który jechał na sygnale w centrum Zgierza. Motocyklista jechał w kierunku Łodzi. Zginął na miejscu.

Proces w sprawie napadu z bronią na kantor walut, podczas którego doszło do strzelaniny, zaczął się w czwartek 1 czerwca w Sądzie Okręgowym w Łodzi. O randze sprawy najlepiej świadczy fakt, że dwaj oskarżeni zostali zatrzymani przez uzbrojonych po zęby antyterrorystów.

Ile wart jest majątek Włodzimierza Tomaszewskiego, ministra do spraw samorządów i posła wybranego z łódzkiej listy Prawa i Sprawiedliwości? Czy wzbogacił się w 2022 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2022 rok.

Bobry zbudowały tamę, doszło do spiętrzenia wody, a w efekcie do zalania pól. Z takim problemem, który zagraża dalszemu prawidłowemu funkcjonowaniu gospodarstwa, boryka się rolnik Grzegorz Barczyński ze wsi Ochle w gminie Widawa (powiat łaski). Na jakie rozwiązania można liczyć w takiej sytuacji?

Kilkadziesiąt uczestniczek plebiscytu Kobieca Twarz Regionu 2023 z naszego województwa spotkało się na Forum Kobiecości w sali należącej do klubu ŁKS przy alei Unii w Łodzi. Oto zwyciężczynie w Łodzi, poszczególnych powiatach oraz całym województwie w kategorii Córki. Zobaczcie zdjęcia i film.

1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. To wyjątkowa okazja, by przypomnieć sobie lata dzieciństwa. My zebraliśmy wiele zdjęć zdjęć z dzieciństwa znanych z Łodzi i województwa łódzkiego. Zobaczcie, jak się zmienili.

Ile wart jest majątek profesora Piotra Glińskiego, posła wybranego z łódzkiej listy Prawa i Sprawiedliwości, a także wicepremiera oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego? Czy wzbogacił się w 2022 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2022 rok.