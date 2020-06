Prasówka Łódź 8.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Łódź 8.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Gdzie najłatwiej zarazić się koronawirusem? To pytanie nabiera znaczenia teraz, gdy odmrażana jest gospodarka, a my coraz częściej wychodzimy z domu do ludzi. Okazuje się, że nie wszystkie miejsca są jednakowo groźne.

Zobacz na kolejnych slajdach galerii w jakich miejscach należy uważać na koronawirusa.

Wiosną tego roku miała się rozpocząć budowa Fern Office, czyli nowoczesnego biurowca w OFF Piotrkowskiej stojącego frontem do ul. Piotrkowskiej. Koronawirus zmienił te plany, budynek powstanie, ale później. Zmiana dotyczy również wielopoziomowego parkingu od ul. Sienkiewicza.