Prasówka Łódź 7.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

Rozpoczęły się prace przy remoncie ul. Pomorskiej w Nowosolnej. Jest to kolejne zadanie w ramach łódzkiego Planu dla Osiedli.

Migracje ludności, ujemny przyrost naturalny i emigracja zagraniczna to najczęstsze przyczyny wyludniania się miast i miejscowości nie tylko w naszym regionie, ale i w kraju. Łódź jest jednym z tych miast w kraju, które najszybciej traci mieszkańców. Nie znaczy to, że inne miasta w naszym regionie też się nie wyludniają.

Termy Poddębice. Coraz bliżej końca budowy basenów termalnych, ale choć roboty budowlane potrwają jeszcze tylko kilka tygodni, to obiekt powinien przyjąć pierwszych gości na wiosnę. Na opóźnienie w otwarciu kolejnej z atrakcji turystycznych województwa łódzkiego wpływ miała pandemia koronawirusa.

Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób.

38-letnią Klaudię Palpuchowską, łodziankę, pandemia zastała w Egipcie. Przez trzy miesiące nie mogła wrócić do Łodzi na pogrzeb taty, Marka Palpuchowskiego, przez wiele lat szefa kina Bałtyk, współzałożyciela sieci kin Helios, a zarazem wielkiego pasjonata kina i filmu, postaci znaczącej dla filmowej Łodzi. Marek Palpuchowski przed laty zainicjował m.in. piątkowe uroczyste „Premiery z Expressem” w kinie Bałtyk i specjalne seanse filmowe dla członków Klubu Przyjaciół Expressu. Zarazem był to człowiek wewnętrznego spokoju, umiejący rozmawiać z każdym i obdarzony umiejętnością przyjmowania tego, co mówią inni.