Prasówka Łódź 7.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Łódź 7.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Jeden utknął w samochodzie na przejeździe kolejowym, inny pogryzł świadka, którzy go zatrzymał, jeszcze inny prowadził autobus, mając w organizmie 2,5 promila alkoholu. Każdego tygodnia łódzcy policjanci zatrzymują ponad stu nietrzeźwych kierowców. Wielu „wpada” dzięki pomocy postronnych świadków. Zobacz najgłupsze wpadki pijanych kierowców.

Rozpoczęła się przebudowa ul. Lipowej od Zielonej do Więckowskiego. To kolejna ulica na Polesiu, która zamieni się w zielną przyjazną mieszkańcom przestrzeń.

W kwietniu, ze względu na suszę, miejskie władze wprowadziły zakaz koszenia trawników. Ale maj już był dość deszczowy, a w czerwcu lało co rusz. Czytelnicy zwracają uwagę, że na wielu skwerach czy nawet placach zabaw dla dzieci trawa sięga do kolan, a kierowcy alarmują, że pasy zieleni na niektórych ulicach porosły zielskiem tak bujnie, że nie widać spoza niego innych aut nadjeżdżających z boku. Z kolei mieszkańcy kilku łódzkich osiedli dzwonili do redakcji mówiąc, że ekipy kosiarzy tną przyblokowe trawniki przy samej ziemi.

Prasówka 7.07 Łódź: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łodzi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tegoroczna, 95. piesza pielgrzymka z Łodzi na Jasną Górę będzie bardzo nietypowa. Przede wszystkim dlatego, że ma mieć charakter "sztafetowo-reprezentatywny". Każdego dnia będzie mogło w niej iść 100 pielgrzymów i 50 osób tworzących zaplecze organizacyjne. Co oznacza, że jeżeli pielgrzymi będą się codziennie zmieniać, to przez cztery dni - a tyle trwa pielgrzymka z Łodzi na Jasną Górę weźmie w niej udział maksymalnie 600 osób, a każda z nich przejdzie około 30 - 35 km.

Ten sam limit - 150 osób - dotyczy także wszystkich14 pielgrzymek wyruszających na Jasną Górę z Archidiecezji Łódzkiej. Organizują je parafie w miastch tj. Aleksandrów, Bełchatów, Grocholice, Kaszewice, Koluszki, Łask, Łódź, Ozorków, Pabianice, Piotrków, Sulejów, Tomaszów, Widawa, Zgierz. Łącznie we wszystkich pielgrzymkach szło co roku około 6 tysięcy osób.

W tym roku hasłem pielgrzymek łódzkich jest: JEDEN DUCH, JEDNO SERCE.

Wyremontowane skrzyżowanie przy Sukcesji wraz z przystankami i sygnalizacją świetlną, które wybudowano pięć lat temu służyło głównie klientom galerii handlowej. Ale korzystały z niego także osoby, które np. jechały do hali sportowej przy al. Politechniki. Sukcesję zamknięto, więc łodzianie zastanawiają się, czy przystanki i sygnalizacja pozostaną? Niektórzy uważają , że nie ma sensu ich utrzymywać, bo włączona sygnalizacja spowalnia ruch na al. Politechniki, nie ma też już po co wysiadać na tych przystankach tramwajowych.

W Łodzi trwa Polówka - festiwal kina plenerowego. W tym tygodniu można oglądać w plenerze filmy w reżyserii Quentina Tarantino.

Ceny benzyny na A1, ceny benzyny na A2, ceny benzyny na drogach expressowych S3 i S6 – koszt przejazdu, benzyna, kawa, hot dogi. Zobacz, ile kosztuje podróż nad morze.

Senatorowie wybrani w siedmiu okręgach wyborczych województwa łódzkiego złożyli oświadczenia o stanie swych majątków na koniec 2019. Niektórzy są milionerami. Senatorowie każdego roku czteroletniej kadencji muszą złożyć oświadczenia o stanie ich majątku, składają je także na początku i przed końcem kadencji. Wpisują w nich m.in. zarobki ze wszelkich źródeł, stan oszczędności, posiadane nieruchomości, a także składniki majątku ruchomego, o ile ich wartość przekracza 10 tys. zł, jak np. samochody. Muszą opisać w nich także stan zadłużenia, czyli wysokość kredytów i pożyczek, które spłacają. Szczegóły na kolejnych slajdach galerii zdjęć

Debata prezydencka w Końskich i w Lesznie odbyła się z zachowaniem dystansu społecznego, dystansu nie zabrakło również internautom, którzy stworzyli memy. Przypomnijmy, że kandydatów na prezydenta dzielił dystans 375 kilometrów. Jak w ocenie internautów wypadł Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski? Zobacz memy, które oceniają to niecodzienne święto demokracji.