Prasówka Łódź 7.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

W weekend w centrum sportu Uniwersytetu Medycznego ( ul. 6 Sierpnia 69) odbywa się Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości. Można kupić kamienie we wszystkich kolorach tęczy, biżuterię i poznać tajemnicze właściwości zdrowotne minerałów.

Na ponad 39,5 tys. mieszkań w zasobie komunalnym Łodzi, aż 14,3 tys. nie ma toalety, ponad 2,9 tys. bezpośredniego podłączenia do ujęcia wody, a tylko 9,8 tys. ma centralne ogrzewanie.

Specjalny pociąg ŁKA pojechał w weekend do Przemyśla i przywiózł do Łodzi około 300 uchodźców z Ukrainy. Większość z nich nie chciała zostać w regionie, skierowała się do Warszawy.