Prasówka Łódź 5.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

Czwarta fala pandemii w ostatnich dniach przybiera na sile. Statystyki zakażeń sięgają nowych rekordowych wartości - 15,5 tysiąca zakażonych w kraju, ponad 1000 w Łódzkiem, w samej Łodzi - blisko 500. A to tylko zdiagnozowane przypadki COVID-19. Pandemia nie odpuszcza.... Tymczasem w galeriach handlowych, środkach komunikacji miejskiej - nie wszyscy przestrzegają zaleceń sanitarnych. Patrole policji - tak jak to było w poprzednich falach pandemii - ruszyły, by napominać beztroskich klientów centrów handlowych.