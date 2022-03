Prasówka Łódź 5.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

Pomoc dla Ukrainy i uchodźców prowadzą władze, organizacje pozarządowe, jest też wiele spontanicznych akcji. Coraz więcej pomocy skierowanych jest do osób, które już dotarły do województwa łódzkiego. Włączają się też centra handlowe. Gdzie można zgłosić chęć pomocy, żeby na pewno dotarła?

Zabójstwo Magdy Sobczak, to jedna z najbardziej tajemniczych spraw. Mimo że do morderstwa doszło na początku lat sześćdziesiątych minionego wieku, to dalej wspominają o niej łodzianie