Prasówka Łódź 4.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

Aż 58 szkół i innych placówek edukacyjnych z naszego regionu zgłosiło kuratorium w środę (3 listopada) przejście na zdalną naukę – częściowo lub w całości. W Łodzi największe ognisko koronawirusa w oświacie to obecnie miejska Bursa Szkolna nr 12. Na izolacji z powodu choroby przebywały w środę aż 44 osoby związane z tą bursą.

Niezbyt dobre wieści dla właścicieli biurowców w Łodzi i dla tych, którzy dopiero planują takie inwestycje. Takich budynków przybywa, ale jest duży problem ze znalezieniem chętnych do wynajęcia powierzchni. Przybywa więc pustostanów.

Do tego wypadku doszło w środę, 3 listopada 2021, po godzinie 16. na estakadzie na alei Włókniarzy w Łodzi. Jadący w kierunku Zgierza 38-letni mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i w pewnym momencie stracił panowanie nad samochodem.

Narożna i efektowna Biała Kamienica – z luksusowymi mieszkaniami i apartamentami, tarasem widokowym, balkonami i loggiami, podziemnym parkingiem i ozdobnymi rozetami na fasadzie – powstanie w centrum Łodzi przy skrzyżowaniu ul. Zachodniej i Więckowskiego.

Praca w handlu i gastronomii to jedne z najpopularniejszych. Tam zatrudnienie znajduje wiele osób w różnym wieku, z różnym wykształceniem. Choć praca nie należy do najłatwiejszych, ciągle ma swoich zwolenników. Czy wpływ na to mają zarobki? Sprawdzamy, ile można zarobić pracując w popularnych sklepach i restauracjach.

Mająca 13-lat dziewczyna spod Łodzi uciekła z domu, aby spotkać się z 17-letnim młodzieńcem, którego poznała przez internet. Dla niego pokonała aż 350 km. Jednak doznała wstrząsu i zapewne zawodu miłosnego, gdy wybranek spojrzał na nią i… zaraz odszedł zostawiając samą w obcym mieście.