Prasówka Łódź 30.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

W piątek (1 października) rozpocznie się głosowanie nad budżetem obywatelskim Łodzi na rok 2022. Do wyboru jest 717 projektów.

Podobnie jak za szklane butelki, wkrótce będziemy płacić kaucję za butelki plastikowe tzw. PET oraz za puszki. Kaucja wyniesie być może nawet 50 gr. To ma nas skłonić do oddawania opakowań, by nie zaśmiecały Planety, ale poddawane były recyklingowi. Obecnie prawie 60 proc. PET z kupionych przez nas płynów idzie na śmietniki - ponad 2 razy więcej niż w Niemczech. Na szczęście coraz mniej osób segreguje je w sposób właściwy w śmietnikach, nie wrzucając do pojemników na odpady mieszane. A jakie korzyści daje butelkomat?