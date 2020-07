Prasówka Łódź 30.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Łódź 30.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W łódzkiej Atlas Arenie odbył się we wtorek (30 czerwca) krajowy półfinał konkursu dla początkujących modelek i modeli The Look Of the Year - najbardziej prestiżowa tego rodzaju impreza o światowym zasięgu. Wybierano dwudziestkę kandydatów, którzy w tegorocznym finale powalczą o zwycięstwo konkursu krajowego, co będzie dla nich przepustką do reprezentowania Polski na światowej gali. Zwycięstwo w tym konkursie otwiera drzwi do światowej kariery w modelingu.

Nawet na 10 lat może trafić do więzienia 29-letni pracownik jednego z łódzkich hipermarketów. Policjanci znaleźli u niego prawie 100 gramów amfetaminy.