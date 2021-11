Prasówka Łódź 28.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

Dobroczynne działanie domowego rosołu znane jest od lat. Gdy pojawiał się katar, grypa czy przeziębienie, nasze mamy i babcie podawały go choremu na wzmocnienie. Z tą mądrością nie ma co polemizować! Co ważne, ciepły bulion rozgrzewa, a z dodatkiem warzyw, mięsa i makaronu - może stanowić pyszny, sycący posiłek tak nam potrzebny, szczególnie jesienią i zimą. Sprawdź nasz przepis na domowy rosół. Piszemy też, ile taki wywar ma kalorii i jakie właściwości odżywcze.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nie zabraknie pieniędzy, a zawirowania polityczne po raz kolejny nie spowodują odłożenia projektu Kolei Dużych Prędkości na półkę, to za 6 lat na Dworcu Fabrycznym zatrzyma się pierwszy naprawdę szybki pociąg. Będzie to pociąg relacji Warszawa - Łódź - Wrocław lub Poznań. Ze stolicy do Łodzi dotrze w trzy kwadranse, zahaczając po drodze o Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie. Do Wrocławia dowiezie łodzian w godzinę i 10 minut, podobnie do Poznania.