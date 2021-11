Prasówka Łódź 27.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Łódź 27.11: top 3 artykuły z wczoraj

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nie zabraknie pieniędzy, a zawirowania polityczne po raz kolejny nie spowodują odłożenia projektu Kolei Dużych Prędkości na półkę, to za 6 lat na Dworcu Fabrycznym zatrzyma się pierwszy naprawdę szybki pociąg. Będzie to pociąg relacji Warszawa - Łódź - Wrocław lub Poznań. Ze stolicy do Łodzi dotrze w trzy kwadranse, zahaczając po drodze o Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie. Do Wrocławia dowiezie łodzian w godzinę i 10 minut, podobnie do Poznania.