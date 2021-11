Prasówka Łódź 24.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

Urząd Miasta Łodzi ogłosił zbliżający się koniec remontu ul. Żubardzkiej. Na fotografiach UMŁ wygląda to obiecująco - gotowe zieleńce, parking, przystanek. Byliśmy na miejscu i zweryfikowaliśmy postęp robót. Oto rzeczywisty obraz kończącej się ponoć inwestycji

Prasówka 24.11 Łódź: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łodzi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Śledczy oskarżyli 22-letnią łodziankę o spowodowanie wypadku drogowego w Aleksandrowie, w którym zginęło troje motocyklistów. Kobieta nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Grozi jej do ośmiu lat więzienia. Akt oskarżenia w tej sprawie prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Zgierzu.