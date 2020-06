Prasówka Łódź 22.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Łódź 22.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Osiem firm złożyło oferty w przetargu na przebudowę ul. Traktorowej. Najlepszą ofertę miasto wybierze w drodze aukcji

Zwolnienia grupowe, praca zdalna i zasiłki opiekuńcze - to główne zjawiska pandemicznego rynku pracy. Temu, co działo się na rynku pracy w pierwszym kwartale tego roku przyjrzeli się pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego. To pierwsze badanie tego typu.