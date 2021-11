Prasówka Łódź 20.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

Środek listopada, za oknem zimno i ponuro i najlepiej zostać w domu? Można, ale można też wiele stracić! W ten weekend w Łodzi będzie koncert braci Figo Fagot, Wielki Festiwal Roślin oraz Żywa Biblioteka a także wiele innych atrakcji. Zobacz co będzie działo się już w ten weekend w Łodzi i okolicy.

Łódź ma się z czego cieszyć. Miasto zostało wyróżnione w prestiżowym rankingu Best of The 2022, zestawionym przez redakcję międzynarodowego magazynu National Geographic Traveler. Łódź została wyróżniona jako jedyne polskie miasto. Sukces zawdzięcza zrównoważonemu rozwojowi.